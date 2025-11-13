Де Минаур победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Тэйлора Фритца в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:3), 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут.

Де Минаур за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Фритца — 8 эйсов, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В группе Джимми Коннорса Фритц занял последнее место. Де Минаур выйдет в полуфинал в случае поражения итальянца Лоренцо Музетти в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 7:6 (7:3), 6:3