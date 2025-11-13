Де Минаур победил Фритца на Итоговом турнире ATP
Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Тэйлора Фритца в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:3), 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут.
Де Минаур за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. У Фритца — 8 эйсов, 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В группе Джимми Коннорса Фритц занял последнее место. Де Минаур выйдет в полуфинал в случае поражения итальянца Лоренцо Музетти в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джимми Коннорса
Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 7:6 (7:3), 6:3
Новости