Алекс Де Минаур стал победителем турнира в Акапулько
Австралиец Алекс Де Минаур обыграл американца Томми Пола в финале турнира ATP 500 в Акапулько.
Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
22-я ракетка мира Де Минаур 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету 23-й ракетки Пола 1 эйс, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
24-летний Де Минаур выиграл седьмой и крупнейший титул в карьере.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Томми Пол (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:1
Новости