Де Минаур победил Сакамото и сыграет с Хачановым на турнире в Шанхае
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл японца Реи Сакамото в матче третьего круга турнира ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:4.
Матч длился 1 час 36 минут.
Австралиец сделал 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Сакамото совершил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В четвертом круге турнира в Шанхае австралиец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Реи Сакамото (Япония, Q) — 7:6 (8:6), 6:4
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