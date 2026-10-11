Де Минаур победил Сакамото и сыграет с Хачановым на турнире в Шанхае

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл японца Реи Сакамото в матче третьего круга турнира ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут.

Австралиец сделал 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Сакамото совершил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В четвертом круге турнира в Шанхае австралиец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Реи Сакамото (Япония, Q) — 7:6 (8:6), 6:4

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