Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Австралиец Алекс Де Минаур победил итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Вене.
Во втором сете при счете 7:6 (7:2), 3:1 соперник 10-й ракетки мира снялся с матча.
Соперником Де Минаура в четвертьфинале станет чех Якуб Меншик.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6 (7:2), 3:1 отказ 2-го игрока
Новости