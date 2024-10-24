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Сегодня, 20:29

Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур победил итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Вене.

Во втором сете при счете 7:6 (7:2), 3:1 соперник 10-й ракетки мира снялся с матча.

Соперником Де Минаура в четвертьфинале станет чех Якуб Меншик.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6 (7:2), 3:1 отказ 2-го игрока

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