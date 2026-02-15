Де Минаур обыграл Оже-Альяссима и стал победителем турнира в Роттердаме

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Роттердаме — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 17 минут.

Де Минаур 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Оже-Альяссима 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 26-летнего Де Минура данный титул стал 11-м в карьере.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 462 660 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:2