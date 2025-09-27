Де Минаур вышел в третий круг турнира в Пекине

Восьмая ракетка мира Алекс Де Минаур обыграл француза Артура Риндеркнеха во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Матч продлился 2 часа 18 минут.

На счету Де Минаура 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Его соперник сделал 1 эйс, допустил 1 «двойную» и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

В следующем круге 26-летний австралиец сыграет с победителем матча Артюр Казо (Франция) — Якуб Меншик (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Артур Риндеркнех (Франция, LL) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)