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Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур переиграл бельгийца Александра Блокса в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло — 7:5, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

В четвертьфинале Де Минаур сыграет с победителем пары Валентин Вашеро (Монако) — Хуберт Хуркач (Польша).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Александр Блокс (Бельгия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)

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Теннис
Алекс де Минаур
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