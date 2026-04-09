Де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур переиграл бельгийца Александра Блокса в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло — 7:5, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
В четвертьфинале Де Минаур сыграет с победителем пары Валентин Вашеро (Монако) — Хуберт Хуркач (Польша).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 309 095 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Александр Блокс (Бельгия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)
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