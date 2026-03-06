Медведев сыграет с чилийцем Табило во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чилийский теннисист Алехандро Табило победил испанца Рафаэля Ходара в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 59 минут. 28-летний Табило (40-й номер мирового рейтинга) сделал 4 эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 5 брейк-поинтов. На счету его 19-летнего соперника (103-я ракетка мира) 3 эйса и 3 двойные ошибки.

Во втором круге Табило встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдет 8 марта.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Табило (Чили) — Рафаэль Ходар (Испания, WC) — 6:1, 6:2

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