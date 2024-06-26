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Сегодня, 14:30

Шевченко проиграл Табило во втором круге турнира на Мальорке

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл чилийцу Алехандро Табило во втором круге турнира на Мальорке — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 11 минут.

Соперником 4-го «сеяного» в четвертьфинале турнира станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, WC).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 932 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Табило (Чили, 4) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:2

Теннис
Александр Шевченко
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