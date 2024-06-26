Шевченко проиграл Табило во втором круге турнира на Мальорке
Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл чилийцу Алехандро Табило во втором круге турнира на Мальорке — 3:6, 2:6.
Матч длился 1 час 11 минут.
Соперником 4-го «сеяного» в четвертьфинале турнира станет победитель матча Якуб Меншик (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, WC).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 932 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Табило (Чили, 4) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:2
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