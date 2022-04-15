Давидович-Фокина заявил, что победа над Джоковичем придала ему уверенности на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Я очень, очень счастлив. В прошлом году я дошел до четвертьфинала. Эмоции от того, что я в полуфинале, очень яркие. Я наслаждаюсь каждым матчем. В первом сете у меня было много шансов сделать брейк, но не получилось. Однако, я просто сохранял концентрацию и верил в себя»,-приводит слова Давидовича-Фокина сайт ATP.

Также испанец заявил, что добиться успеха на турнире ему помогла победа над Новаком Джоковичем (6:3, 6:7 (5:7), 6:1) во втором круге.

«Когда обыгрываешь номер 1, это придает уверенности физически и психологически и помогает твоей технике. Я заставляю себя играть все лучше и лучше в каждом матче», — добавил Давидович-Фокина.

В полуфинале турнира в Монте-Карло 46-я ракетка мира сыграет с победителем пары Григор Димитров — Хуберт Хуркач.