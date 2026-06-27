Давидович Фокина выиграл турнир на Мальорке и завоевал первый трофей в карьере

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина обыграл американца Итана Куинна в финале турнира на Мальорке — 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча длилась 1 час 43 минуты. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету американца 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Для 27-летнего Давидович Фокины это первый титул на уровне АТР в одиночном разряде. Ранее он пять раз выходил в финалы, все из которых проиграл.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 2) — Итан Куинн (США) — 7:6 (7:4), 6:3