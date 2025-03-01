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1 марта 2025, 09:05

Шаповалов не смог выйти в финал турнира в Акапулько

Алина Савинова

32-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине в полуфинале турнира в Акапулько.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1) в пользу представителя Испании.

Давидович Фокина разыграет трофей в Акапулько с чехом Томашем Махачем.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 585 410 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Денис Шаповалов (Канада, 6) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

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Теннис
Денис Шаповалов
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