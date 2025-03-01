Шаповалов не смог выйти в финал турнира в Акапулько
32-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине в полуфинале турнира в Акапулько.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1) в пользу представителя Испании.
Давидович Фокина разыграет трофей в Акапулько с чехом Томашем Махачем.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 585 410 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Денис Шаповалов (Канада, 6) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)
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