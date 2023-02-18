Албот сыграет с Кецмановичем в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Молдавский теннисист Раду Албот вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл амеирканца Томми Пола — 6:2, 6:2.

Следующим соперником Албота будет серб Миомир Кецманович, переигравший американца Маркоса Гирона — 7:6 (7:5), 6:3.

Также в полуфинал вышел американский теннисист Маккензи Макдональд. Он обыграл в 1/4 финала соотечественника Майкла Ммо — 3:6, 6:3, 6:4.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:2

Маккензи Макдональд (США) — Майкл Ммо (США) — 3:6, 6:3, 6:4