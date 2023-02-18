Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:57

Албот сыграет с Кецмановичем в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Молдавский теннисист Раду Албот вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл амеирканца Томми Пола — 6:2, 6:2.

Следующим соперником Албота будет серб Миомир Кецманович, переигравший американца Маркоса Гирона — 7:6 (7:5), 6:3.

Также в полуфинал вышел американский теннисист Маккензи Макдональд. Он обыграл в 1/4 финала соотечественника Майкла Ммо — 3:6, 6:3, 6:4.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:2

Маккензи Макдональд (США) — Майкл Ммо (США) — 3:6, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/delray/2023/1/3/
Теннис
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас обыграл Лайовича в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе
Новости
RSS RSS
Все новости