Албот сыграет с Кецмановичем в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
Молдавский теннисист Раду Албот вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он переиграл амеирканца Томми Пола — 6:2, 6:2.
Следующим соперником Албота будет серб Миомир Кецманович, переигравший американца Маркоса Гирона — 7:6 (7:5), 6:3.
Также в полуфинал вышел американский теннисист Маккензи Макдональд. Он обыграл в 1/4 финала соотечественника Майкла Ммо — 3:6, 6:3, 6:4.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 6:3
Раду Албот (Молдавия) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:2
Маккензи Макдональд (США) — Майкл Ммо (США) — 3:6, 6:3, 6:4
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