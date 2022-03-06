Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:34

Агент Медведева: «Теннисная дипломатия дала важный результат для россиян»

Иван Шитик
Корреспондент

Ограничения, наложенные на российских теннисистов, являются компромиссным решением и показывают готовность теннисного сообщества к диалогу, заявил РИА «Новости» агент первой ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль.

«Выступление под флагом ассоциации (теннисистов-профессионалов, ATP) — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договоренности демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — сказал Кассиль.

На данный момент теннисисты из России могут продолжать соревноваться в нейтральном статусе. Медведев ранее сообщил, что это была единственная возможность играть на международных турнирах в ближайшее время.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220306/medvedev-1776956983.html
Даниил Медведев
3
0
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РИА «Новости»: Медведев и Хачанов убрали флаги России в Instagram из-за угроз

Медведев — о выступлении без флага России: «Надеюсь, это временная мера»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости