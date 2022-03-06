Агент Медведева: «Теннисная дипломатия дала важный результат для россиян»

Ограничения, наложенные на российских теннисистов, являются компромиссным решением и показывают готовность теннисного сообщества к диалогу, заявил РИА «Новости» агент первой ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль.

«Выступление под флагом ассоциации (теннисистов-профессионалов, ATP) — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев. Достигнутые договоренности демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — сказал Кассиль.

На данный момент теннисисты из России могут продолжать соревноваться в нейтральном статусе. Медведев ранее сообщил, что это была единственная возможность играть на международных турнирах в ближайшее время.