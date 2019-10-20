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Адриан Маннарино: «Надеюсь, в финале «ВТБ Кубка Кремля» сыграю лучше, чем в прошлом году»

02:38

Француз Адриан Маннарино прокомментировал выход в финал «ВТБ Кубка Кремля». В прошлом году он уступил в финальном матче Карену Хачанову.

— Надеюсь, что сыграю в финале лучше, чем в прошлом году, — цитирует француза официальный сайт ATP Tour. — Тогда я играл с Кареном, он был слишком хорош для меня. Надеюсь, что в этом году результат финала будет другим. Надеюсь, что за меня кто-нибудь будет болеть.

В финале он встретится с россиянином Андреем Рублевым.

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