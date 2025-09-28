Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Пекине.
Встреча длилась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 9-й ракетки мира.
В четвертьфинале турнира Музетти сыграет против американца Лернера Тина.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:3, 6:3
Новости