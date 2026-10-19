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Адриан Маннарино — Александр Вукич: счет и результат матча 1 круга турнира в Алма-Аты 19 октября 2026

Рублев сыграет с Маннарино во втором круге турнира в Алма-Аты

Руслан Минаев

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира ATP 250 в Алма-Аты.

На старте соревнований 79-я ракетка мира победил австралийца Александра Вукича, занимающего 116-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 30 минут.

Следующим соперником Маннарино станет россиянин Андрей Рублев, который занимает на турнире четвертую строчку посева.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 075 160 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Александр Вукич (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

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Теннис
Адриан Маннарино
Андрей Рублев
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