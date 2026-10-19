Рублев сыграет с Маннарино во втором круге турнира в Алма-Аты
Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира ATP 250 в Алма-Аты.
На старте соревнований 79-я ракетка мира победил австралийца Александра Вукича, занимающего 116-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 30 минут.
Следующим соперником Маннарино станет россиянин Андрей Рублев, который занимает на турнире четвертую строчку посева.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 075 160 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Адриан Маннарино (Франция) — Александр Вукич (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
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