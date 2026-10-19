Рублев сыграет с Маннарино во втором круге турнира в Алма-Аты

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира ATP 250 в Алма-Аты. На старте соревнований 79-я ракетка мира победил австралийца Александра Вукича, занимающего 116-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 30 минут. Следующим соперником Маннарино станет россиянин Андрей Рублев, который занимает на турнире четвертую строчку посева. Алма-Ата (Казахстан) Турнир ATP Almaty Open Призовой фонд 1 075 160 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Адриан Маннарино (Франция) — Александр Вукич (Австралия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 Подписывайся на канал «СЭ» в Max