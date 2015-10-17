Габашвили в первом круге "Кубка Кремля" сыграет с Илкелем

В "Олимпийском" состоялась жеребьевка "Кубка Кремля". В мужской части соревнований своих соперников узнали пять представителей России. Первая ракетка страны Теймураз Габашвили в первом круге сыграет с обладателем wild card турком Чемом Илкелем, а во втором может выйти на серба Виктора Троицки, "посеянного" под третьим номером.

Российские обладатели специальных приглашений, Евгений Донской и Андрей Рублев, получили в соперники "посеянных" под шестым и восьмым номерами соответственно хорвата Борну Чорича и Михаила Кукушкина.

Андрей Кузнецов встретится с молдованином Раду Алботом, а чемпион "Кубка Кремля"-2009 Михаил Южный – с кем-то из победителей квалификации. Действующий чемпион и первый "сеяный" Марин Чилич из Хорватии ждет встречи между Денисом Истоминым из Узбекистана и британцем Альяжом Бедене. (Мария НИКУЛАШКИНА)