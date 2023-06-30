Юбэнкс вышел в финал турнира в Мальорке

Американец Кристофер Юбэнкс обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в полуфинале турнира ATP в Мальорке — 4:6, 6:3, 7:6 (11:9). Матч длился 2 часа 21 минуту.

77-я ракетка мира вышел в финал и сыграет с победителем пары Янник Ханфманн (Германия) и Адриен Маннарино (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристофер Юбэнкс (США) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 4:6, 6:3, 7:6 (11:9)