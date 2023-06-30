Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:06

Юбэнкс вышел в финал турнира в Мальорке

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американец Кристофер Юбэнкс обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в полуфинале турнира ATP в Мальорке — 4:6, 6:3, 7:6 (11:9). Матч длился 2 часа 21 минуту.

77-я ракетка мира вышел в финал и сыграет с победителем пары Янник Ханфманн (Германия) и Адриен Маннарино (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристофер Юбэнкс (США) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 4:6, 6:3, 7:6 (11:9)

Теннис
0
Читайте также
Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мектич и Павич выиграли парный турнир в Истборне
Новости
RSS RSS
Все новости