Сегодня, 12:07

44-летний Хьюитт в паре с сыном Крузом одержал первую победу после возвращения

Руслан Минаев

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт одержал первую победу после возобновления карьеры.

44-летний спортсмен в паре с 16-летним сыном Крузом победили дуэт Павел Маринков/Хейден Джонс (Австралия) в первом круге турнира серии «челленджер» в Сиднее. Матч длился 48 минут и завершился со счетом 6:1, 6:0. Ллейтон и Круз Хьюитт вышли в 1/4 финала турнира.

Ллейтон Хьюитт завершил карьеру в одиночном разряде в 2016 году. Он становился победителем US Open в 2001 году и Уимблдона в 2002-м. В парном разряде на его счету победа на US Open в 2000-м.

