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40 лет удивительному финалу в Ницце между Боргом и Орантесом

10:30
Бьор Борг. Фото Reuters
Бьор Борг. Фото Reuters

30 марта 1980 года начало финального матча турнира в Ницце между Бьорном Боргом и Мануэлем Орантесом было задержано по необычной причине. На корт ворвалась группа студентов местного университета и устроила получасовую сидячую забастовку, протестуя против закрытия своего факультета.

Когда матчу был, наконец, дан старт, швед не испытал проблем со своим испанским соперником, разгромив его со счетом 6:2, 6:0, 6:1. Завоеванный титул стал 55-м в активе Борга.

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