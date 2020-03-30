40 лет удивительному финалу в Ницце между Боргом и Орантесом

30 марта 1980 года начало финального матча турнира в Ницце между Бьорном Боргом и Мануэлем Орантесом было задержано по необычной причине. На корт ворвалась группа студентов местного университета и устроила получасовую сидячую забастовку, протестуя против закрытия своего факультета.

Когда матчу был, наконец, дан старт, швед не испытал проблем со своим испанским соперником, разгромив его со счетом 6:2, 6:0, 6:1. Завоеванный титул стал 55-м в активе Борга.