3-й «сеяный» Шварцман проиграл во втором круге турнира в Антверпене
17:37
Аргентинец Диего Шварцман, «посеянный» на турнире в Антверпене под третьим номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл румыну Мариушу Копилу — 4:6, 7:5, 6:7 (7:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 43 минуты.
В четвертьфинале Копил сыграет с победителем пары Пабло Куэвас (Уругвай, 8 — Энди Маррей (Великобритания).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мариуш Копил (Румыния, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:4, 5:7, 7:6 (9:7)
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