20 лет назад Кафельников выиграл Australian Open. Фото

Сегодня исполняется 20 лет победе российского теннисиста Евгения Кафельникова на Australian Open. В финальном матче он обыграл шведа Томаса Энквиста - 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1).

Это была вторая и последняя победа Кафельникова в турнире "Большого шлема" в одиночном разряде. Первая была на Roland Garros в 1996 году - 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4) над Михаэлем Штихом.

Всего Кафельников выиграл 26 трофеев в одиночном разряде, в 1999 году поднялся на первое место в рейтинге ATP, а год спустя стал олимпийским чемпионом Сиднея. В 2002 году он сыграл ключевую роль в первой в истории победе сборной России в Кубке Дэвиса, а год спустя завершил карьеру.

После завершения карьеры Кафельников занимался гольфом и даже становился чемпионом России. В настоящее время занимает должность вице-президента Федерации тенниса России.