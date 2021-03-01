19-летний Черундоло победил на дебютном турнире ATP
08:32
Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло стал победителем теннисного турнира в Кордобе (Аргентина) с призовым фондом почти 300 тысяч долларов.
Черундоло, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в финале победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:0, 2:6, 6:2.
Для 19-летнего аргентинца, занимающего 335-е место в мировом рейтинге, это был первый турнир ATP в карьере.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 325 270 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 6:0, 2:6, 6:2
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