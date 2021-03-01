19-летний Черундоло победил на дебютном турнире ATP

Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло стал победителем теннисного турнира в Кордобе (Аргентина) с призовым фондом почти 300 тысяч долларов.

Черундоло, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в финале победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:0, 2:6, 6:2.

Для 19-летнего аргентинца, занимающего 335-е место в мировом рейтинге, это был первый турнир ATP в карьере.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 325 270 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 6:0, 2:6, 6:2