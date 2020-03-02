182-я ракетка мира Уайлд в финале турнира в Сантьяго победил Рууда

Бразелиец Тиагу Сейбот Уайлд, который занимает 182-е место в рейтинге ATP, выиграл турнир в Сантьяго (Чили). В финальном матче он взял верх над норвежцем Каспером Руудом — 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 18 минут.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 604 010 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 4:6, 6:3