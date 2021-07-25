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18-летний Алькарас выиграл первый титул ATP

22:30
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73-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Ришара Гаске в финале турнира в Умаге. Для 18-летнего испанца это первый титул ATP в карьере.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 7) — Ришар Гаске (Франция, 4) — 6:2, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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