18-летний Алькарас выиграл первый титул ATP
22:30
73-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Ришара Гаске в финале турнира в Умаге. Для 18-летнего испанца это первый титул ATP в карьере.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 7) — Ришар Гаске (Франция, 4) — 6:2, 6:2
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