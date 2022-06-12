18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поражение Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосе.

«Рейтинг Рейтховена обманчив, так как он нестабильно принимает участие в крупных турнирах. Он очень неприятный соперник, особенно на травяных кортах. У него очень хорошая подача, сложная для приема. Даниил никак не мог с ней справиться. Любая ошибка в первом сете на своей подаче грозила проигрышем гейма, что и получилось. Во втором сете не было борьбы. Очень трудно на таких маленьких травяных турнирах, которые являются подготовительными к Уимблдону, находить стимул чтобы заставлять себя играть на предельном уровне, потому что цели нет», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

Медведев уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом 4:6, 1:6.