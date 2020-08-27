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16-кратные победители турниров «Большого шлема» завершили карьеру

16:32
Боб и Майк Брайаны. Фото Reuters
Боб и Майк Брайаны. Фото Reuters
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Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны объявили о завершении профессиональной карьеры, сообщает The New York Times.

«Сейчас мы почувствовали, что подходящий момент уже наступил. Мы по-прежнему очень сильно любим теннис, но больше не хотим тратить уйму времени, чтобы привести свое тело в порядок для выхода на корт. Хочется уйти на пике карьеры, пока еще показываем конкурентный теннис», — сказал Боб Брайан.

42-летние близнецы за свою карьеру выиграли 119 титулов, в том числе 16 турниров серии «Большого шлема» и золото Олимпиады-2012 в Лондоне.

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