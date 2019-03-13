130-я ракетка мира Кецманович вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисит Миомир Кецманович в четвертом круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл японца Йошихито Нишиоку. 19-летний серб выиграл первый сет со счетом 6:4, после чего японец отказался от продолжения борьбы.

Кецманович, который занимает 130-ю строчку в рейтинге АТР, попал на турнир в качестве "лаки-лузера", то есть не прошел квалификацию. До этого за три сезона он лишь однажды играл в основной сетке турнира серии "Мастерс" - в Майами, где вылетел в первом круге.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Миомир Кецманович (Сербия, LL) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:4 отказ 2-го игрока