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12 сентября 2025, 00:23

12-я ракетка мира Рууд сообщил, что станет отцом

Алина Савинова
Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

12-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд объявил, что он и его невеста Мария Галлигани ждут ребенка. У пары будет девочка.

В своих соцсетях 26-летний спортсмен поделился несколькими фотографиями. На одной из них он показал снимки УЗИ и пинетки с розовыми бантиками.

Каспер Рууд и его невеста Мария Галлигани.
Фото соцсети

«Команда растет. Увидимся в следующем году, малышка», — подписал кадры теннисист.

Каспер Рууд станет отцом.
Фото соцсети

Рууд и Галлигани состоят в отношениях на протяжении семи лет. В ноябре 2024 года пара сообщила о помолвке. Они впервые станут родителями.

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Теннис
Каспер Рууд
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