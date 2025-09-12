12-я ракетка мира Рууд сообщил, что станет отцом

12-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд объявил, что он и его невеста Мария Галлигани ждут ребенка. У пары будет девочка.

В своих соцсетях 26-летний спортсмен поделился несколькими фотографиями. На одной из них он показал снимки УЗИ и пинетки с розовыми бантиками.

Каспер Рууд и его невеста Мария Галлигани. Фото соцсети

«Команда растет. Увидимся в следующем году, малышка», — подписал кадры теннисист.

Каспер Рууд станет отцом. Фото соцсети

Рууд и Галлигани состоят в отношениях на протяжении семи лет. В ноябре 2024 года пара сообщила о помолвке. Они впервые станут родителями.