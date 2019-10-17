1-й «сеяный» Монфис проиграл во втором круге турнира в Антверпене

Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Антверпене (Бельгия) под первым номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 1 минуту.

В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, WC) — Гаэль Монфис (Франция, 1) — 6:3, 6:2