Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

1-й «сеяный» Монфис проиграл во втором круге турнира в Антверпене

19:01
Теги:

Француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Антверпене (Бельгия) под первым номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл итальянцу Яннику Синнеру — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 1 минуту.

В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, WC) — Гаэль Монфис (Франция, 1) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/Antwerpen/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир