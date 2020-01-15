1-й «сеяный» Фоньини проиграл во втором круге турнира в Окленде

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Окленде (Австралия) под первым номером, не смог выйти в четвертьфинал. В матче второго кругf он уступил испанцу Фелисиано Лопесу — 6:3, 4:6, 3:6.

В параллельной встрече американец Джон Изнер обыграл соотечественника Тенниса Сандгрена — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:3.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фелисиано Лопес (Испания) — Фабио Фоньини (Италия, 1) — 3:6, 6:4, 6:3

Джон Изнер (США, 4) — Теннис Сандгрен (США) — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Микаэль Имер (Швеция, Q) — 6:2, 7:6 (7:2)

Первый круг

Андреас Сеппи (Италия) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 3:6, 6:4, 6:4

Фелисиано Лопес (Испания) — Пабло Андухар (Испания) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Марко Чеккинато (Италия) — Леонардо Майер (Аргентина, LL) — 7:6 (8:6), 6:7 (18:20), 7:6 (7:2)