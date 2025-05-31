Захарова считает позором выборы главы Международной федерации настольного тенниса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала прошедшие в Катаре выборы президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

«На выборах в Дохе катарец получил 98 голосов, в то время как шведка Серлинг — 87. Казалось бы, можно праздновать победу... Но тут выяснилось, что еще 17 голосов Серлинг получила... онлайн», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что накануне выборов всего 16 делегаций зарегистрировались для голосования дистанционно, а позднее федерация сообщила о 21 выборщике, которые голосовали удаленно. По ее мнению, это является грубым нарушением процедуры.

«Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации», — добавила она.

Захарова также подчеркнула, что Серлинг ранее запрещала участие российских и белорусских спортсменов в турнирах, поддерживала нелегитимные антироссийские санкции и «занималась чем угодно, только не спортом».

В 2021 году Серлинг на безальтернативной основе была избрана на должность президента Международной федерации настольного тенниса. Она сменила на этом посту немца Томаса Вейкерта и стала первой женщиной-президентом ITTF.