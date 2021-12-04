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Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира

05:12

Юношеская сборная России (до 15 лет) одержала победу в финале чемпионата мира по настольному теннису. Россияне на турнире, проходящем в Португалии, переиграли команду США — 3-1

В первом матче Алексей Самохин проиграл Нандану Нарешу (1-3), затем Илья Конюхов обыграл Дэниэла Трана (3-0). В третьей встрече Роман Виноградов победил Дженсена Фэна (3-0). В заключительном матче Самохин выиграл у Трана (3-1).

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Евгений Козинов все материалы автора
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