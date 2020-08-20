Выборы президента Европейского союза настольного тенниса пройдут в онлайн-режиме

Выборы президента Европейского союза настольного тенниса пройдут 16 сентября в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе организации.

— Выборный конгресс Европейского союза настольного тенниса состоится 16 сентября. Он пройдет в онлайн-режиме, — цитирует ТАСС пресс-атташе организации Милицу Николич.

Изначально планировалось, что выборный конгресс пройдет 16 сентября в Варшаве во время чемпионата Европы, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В настоящий момент Европейский союз настольного тенниса возглавляет Роналд Крамер. В начале августа сообщалось, что помощник президента РФ Игорь Левитин, возглавляющий попечительский совет Федерации настольного тенниса России, стал единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса.