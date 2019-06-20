Владимир Самсонов выбран капитаном и знаменосцем сборной Белоруссии на Европейских играх

Капитаном и знаменосцем сборной Белоруссии на Европейских играх в Минске выбран игрок в настольный теннис Владимир Самсонов. Об этом сообщает сайт НОК страны.

- В Белоруссии так много прекрасных спортсменов, достойных быть флагоносцем и капитаном. Это очень большая честь для меня, благодарен за доверие и уважение к нашему виду спорта, - сказал Самсонов. - Также хотел бы пожелать всем удачи на Европейских играх. Вряд ли у всех нас будет еще один шанс участвовать в соревнованиях такого уровня у себя дома, рядом с нашими семьями, родными и близкими. Всем желаю больших побед.

43-летний Владимир Самсонов – бывшая первая ракетка мира, трехкратный обладатель Кубка мира, обладатель приза "Fair plaу", многократный чемпион и призер чемпионатов Европы, призер чемпионатов мира. Участник шести Олимпийских игр, на Европейских играх в Минске он постарается завоевать лицензию на Игры в Токио-2020.

Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня.