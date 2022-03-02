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Сегодня, 10:33

ТАСС: Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от участия в турнирах

Сергей Разин
корреспондент

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Исполнительный комитет ITTF провел собрание 1 марта после консультаций со спортивным сообществом и принял решение немедленно следовать рекомендациям исполкома МОК. Таким образом, до дальнейшего уведомления российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования, проводимые под эгидой ITTF, а также не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, цвета и флаги», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время соревнования под эгидой ITTF не запланированы в России или Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/13926355
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