ТАСС: Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от участия в турнирах

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Исполнительный комитет ITTF провел собрание 1 марта после консультаций со спортивным сообществом и принял решение немедленно следовать рекомендациям исполкома МОК. Таким образом, до дальнейшего уведомления российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования, проводимые под эгидой ITTF, а также не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, цвета и флаги», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время соревнования под эгидой ITTF не запланированы в России или Белоруссии.