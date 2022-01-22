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Сегодня, 18:04

Сочи может принять крупные международные соревнования по настольному теннису

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Сочи обладает спортивной инфраструктурой и профессиональной командой для организации международных соревнований по настольному теннису самого высокого ранга.

«Я не сомневаюсь в этом. Все условия созданы, федерация одна из самых активных в Европе, — сказал Матыцин ТАСС. — Сочи обладает спортивной инфраструктурой и профессиональной командой по организации международных соревнований самого высокого ранга».

Также министр спорта заявил, что важной задачей является создание условий для развития настольного тенниса в России. «Нам очень важно создать максимально комфортные условия для наших спортсменов, как для сборных команд, так и для детей, ветеранов, для развития настольного тенниса. Абсолютно уверен, что тот спортивный комплекс, который сегодня официально открыт, он как никогда вовремя», — отметил Матыцин.

Источник: https://tass.ru/sport
Олег Матыцин
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