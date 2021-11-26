Скачков не сумел выйти в четвертый круг чемпионата мира

Российский теннисист Кирилл Скачков проиграл в третьем круге чемпионата мира по настольному теннису. В шести партиях он проиграл словенцу Дарко Йоргичу — 12:14, 7:11, 11:7, 6:11, 11:4, 5:11.

В четвертом круге Йоргич встретится с победителем матча между бельгийцем Седриком Найтинком и бразильцем Уго Кальдерано.

Напомним, 34-летний Скачков занимает 53-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса.