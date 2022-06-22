Сборную России предварительно допустили до командного чемпионата мира по настольному теннису
Мужская и женская сборные России по настольному теннису вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Окончательное решение о включении российских команд будет принято на ближайшем заседании исполкома ITTF, который пройдет с 26 по 27 июля.
Чемпионат мира пройдет в китайском городе Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года.
В марте ITTF приняла решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине
Источник: https://tass.ru/sport/15003203
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