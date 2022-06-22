Сборную России предварительно допустили до командного чемпионата мира по настольному теннису

Мужская и женская сборные России по настольному теннису вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Окончательное решение о включении российских команд будет принято на ближайшем заседании исполкома ITTF, который пройдет с 26 по 27 июля.

Чемпионат мира пройдет в китайском городе Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года.

В марте ITTF приняла решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине