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Сегодня, 19:03

Сборную России предварительно допустили до командного чемпионата мира по настольному теннису

Иван Шитик
Корреспондент
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Мужская и женская сборные России по настольному теннису вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Окончательное решение о включении российских команд будет принято на ближайшем заседании исполкома ITTF, который пройдет с 26 по 27 июля.

Чемпионат мира пройдет в китайском городе Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года.

В марте ITTF приняла решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине

Источник: https://tass.ru/sport/15003203
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