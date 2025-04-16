Настольный теннис
Новости
Олимпиада
Главная
Настольный теннис

16 апреля, 12:45

Российские теннисисты Гребнев и Абраамян выступят на турнире в Тунисе

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Европы 2021 года в парном разряде Максим Гребнев и четырехкратная чемпионка России Элизабет Абраамян примут участие в турнире World Table Tennis в Тунисе с 22 по 27 апреля.

«Да, я полечу в Тунис на турнир. Настрой у меня боевой, очень хочу сыграть, давно мы нигде не выступали на таком уровне. Мне дали wild card, так что я сразу начну с основной части и не буду проходить квалификацию. Пока не знаю, с кем буду играть, но хочется встретиться с кем-то сильным», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Турнир станет первым с 2022 года, где россияне смогут зарабатывать рейтинговые очки. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Читайте также
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Теннисист Сидоренко прокомментировал дисквалификацию за мат на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости