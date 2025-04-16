Российские теннисисты Гребнев и Абраамян выступят на турнире в Тунисе

Чемпион Европы 2021 года в парном разряде Максим Гребнев и четырехкратная чемпионка России Элизабет Абраамян примут участие в турнире World Table Tennis в Тунисе с 22 по 27 апреля.

«Да, я полечу в Тунис на турнир. Настрой у меня боевой, очень хочу сыграть, давно мы нигде не выступали на таком уровне. Мне дали wild card, так что я сразу начну с основной части и не буду проходить квалификацию. Пока не знаю, с кем буду играть, но хочется встретиться с кем-то сильным», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Турнир станет первым с 2022 года, где россияне смогут зарабатывать рейтинговые очки. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.