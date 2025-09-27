Российские теннисистки посвятили победу на Играх стран СНГ своей родине

Игрок женской сборной России по настольному теннису Злата Терехова поделилась впечатлениями от победы в командном турнире Игр стран СНГ.

В финале спортсменки со счетом 2:0 обыграли соперниц из Азербайджана. Российскую команду также представляли Екатерина Дроздова и Амина Илимбетова.

«Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этих соревнованиях, была борьба, нам противостояли непростые соперницы, которые настраивались на нас. Мы знали, что нам будет нелегко, но мы справились, держали игру под контролем от начала до конца», — приводит ТАСС слова Тереховой.

Она также рассказала, кому сборная посвятит победу на этом турнире.

«Кому посвятим победу? России, конечно», — добавила спортсменка.

Игры стран СНГ проходят в Азербайджане и завершатся 8 октября. Всего в программе представлен 21 вид спорта.