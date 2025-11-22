Россияне завоевали две бронзы на турнире по настольному теннису в Омане

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал бронзовым призером международного турнира WTT Star Contender Muscat в Омане.

В полуфинале россиянин уступил французу Феликсу Лебрену со счетом 0-3 (7:11, 3:11, 9:11).

Также бронзу завоевали Элизабет Абраамян и Влада Воронина в парном разряде.

Турнир в Омане завершится в субботу, 22 ноября. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе. Итоги этих соревнований пойдут в зачет мирового рейтинга.