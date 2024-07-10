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Рекорд России по одновременной игре в настольный теннис на наибольшем количестве столов был зарегистрирован в рамках «Дня Московского спорта»

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FONBET Кубок по настольному теннису.
Фото Екатерина Попова, Елизавета Демина

6 июля в рамках «Дня Московского спорта» на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся «FONBET Кубок по настольному теннису», который объединил тысячи любителей этого вида спорта всех возрастов и уровней подготовки.

На площади у главного стадиона «Лужники» было выставлено 130 столов, для того чтобы как можно больше матчей могли пройти одновременно, что стало рекордным количеством за всю историю российского и советского спорта. Во время проведения Кубка рекорд был официально зарегистрирован главным редактором Книги рекордов России, кандидатом философских наук Станиславом Коненко. Организаторам мероприятия вручили памятный сертификат и присвоили статус рекордсмена Книги рекордов России.

В рамках Кубка прошли 40 турниров по настольному теннису в различных категориях, было проведено 860 игр, участниками и зрителями которых стали более 2000 посетителей «Дня Московского спорта».

Для участников, пришедших без собственного инвентаря, организаторами было подготовлено несколько сотен ракеток и мячей для настольного тенниса. Любой гость праздника спорта мог занять место за свободным столом и сыграть друг с другом или поучаствовать в конкурсах с розыгрышами призов от партнеров.

Ярким событием в программе Кубка стал мастер-класс под руководством легендарного советского тренера Валерия Шевченко и тренера сборной команды России Дмитрия Чекурова.

В международном товарищеском матче между любителями настольного тенниса из Китая и России победу со счетом 3:0 одержали спортсмены из России.

Все гости фестиваля и любители настольного тенниса смогли провести время в кругу единомышленников и насладиться любимой игрой.

Гостями мероприятия стали заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков, первый вице-президент ФНТР Олег Завалюев, генеральный директор компании FONBET Сергей Анохин, президент Федерации настольного тенниса Донецкой Народной Республики Сергей Терещенко.

Организаторами «FONBET Кубка по настольному теннису» выступили компания FONBET, Liga Pro, Департамент спорта города Москвы и Федерация настольного тенниса России.

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Прогнозы на спорт
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