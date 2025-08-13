Настольный теннис
13 августа, 15:03

Президент Федерации настольного тенниса России оценил результаты россиян на международных турнирах

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков ответил на вопрос о результатах российских спортсменов на международных турнирах.

«Я оцениваю последние результаты наших спортсменов крайне положительно. Впервые в истории мы на Универсиаде заняли первое и второе места, при этом ребята прошли довольно серьезных соперников», — цитирует Бабакова ТАСС.

Ранее Бабаков сообщил, что россияне в сентябре сыграют на турнире под эгидой Международной федерации настольного тенниса в Казахстане.

Источник: ТАСС
Россияне сыграют на международном турнире по настольному теннису в Казахстане

Российские теннисистки посвятили победу на Играх стран СНГ своей родине

