Почетный президент Международной федерации настольного тенниса отстранен на четыре года

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила почетного президента организации Адхама Шарары на четыре года, информирует Inside the Games.

Он обвиняется в финансовых махинациях. В частности, канадец участвовал в процессе торгов по контрактам и заключал соглашения между ITTF и его собственной компаний TMS International.

Как отмечается, в результате его действий организация понесла урон.

Шарара возглавлял ITTF с 1999 по 2014 год. В 2014 году канадец ушел в отставку и занял пост почетного президента.