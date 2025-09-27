Победитель Игр стран СНГ Васиков рассказал об ответственности при выступлении за сборную России

Член сборной России по настольному теннису Евгений Васиков, выигравший золото на Играх стран СНГ, поделился эмоциями от выступления на турнире.

27 сентября Васиков вместе с Евгением Досовым и Назаром Бакировым стали победителями командного турнира. В финале россияне обыграли Азербайджан.

«Выступая в форме сборной страны и под флагом России, мы испытываем очень большие эмоции. Достаточно тяжелая ноша представлять свою страну, учитывая, что это мой первый опыт. Очень большой груз ответственности давит. Я очень рад представлять Россию на таких масштабных соревнованиях», — цитирует Васикова ТАСС.