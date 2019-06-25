Михайлова вылетела в четвертьфинале Европейских игр

Россиянка Полина Михайлова проиграла в четвертьфинале китаянке Ян Сяосинь (0:4), которая представляет на Европейских играх Монако. Турнир проходит в Белоруссии.

Михайлова является четырехкратной бронзовой призеркой чемпионатов Европы (2013, 2 раза в 2015-м, 2017).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.