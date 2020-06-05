Командный чемпионат мира по настольному теннису могут перенести на 2021 год

Командный чемпионат мира по настольному теннису планируется провести в начале 2021 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса.

Изначально командный ЧМ должен был состояться 22-29 марта текущего года. Затем он был перенесен на 27 сентября — 4 октября из-за коронавируса.

Теперь исполком ITTF принял решение обратиться в оргкомитет турнира, который должен состояться в южнокорейском Пусане, с просьбой найти новые даты проведения соревнований в первые месяцы 2021 года.