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Командный чемпионат мира по настольному теннису могут перенести на 2021 год

12:34
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Командный чемпионат мира по настольному теннису планируется провести в начале 2021 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса.

Изначально командный ЧМ должен был состояться 22-29 марта текущего года. Затем он был перенесен на 27 сентября — 4 октября из-за коронавируса.

Теперь исполком ITTF принял решение обратиться в оргкомитет турнира, который должен состояться в южнокорейском Пусане, с просьбой найти новые даты проведения соревнований в первые месяцы 2021 года.

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