Командный чемпионат мира планируется провести осенью

Международная федерация настольного тенниса планирует провести отложенный из-за пандемии коронавируса командный чемпионат мира 2020 года с 27 сентября по 4 октября в южнокорейском Пусане, сообщает официальный сайт организации.

Ранее исполком ITTF принял решение не проводить турниров под своей эгидой предварительно до 30 июня из-за распространения COVID-19.

По последним данным Worldometers на день 6 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.